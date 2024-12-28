Пласткомплект, торговая компания
город: с. Бессоновка
Район: Бессоновский район
Адрес: Дорожная, 23
Индекс: 442780.0
Телефон: +7 (8412) 22‒32‒34
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты