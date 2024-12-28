Пласткомплект, торговая компания

город: с. Бессоновка

Район: Бессоновский район

Адрес: Дорожная, 23

Индекс: 442780.0

Телефон: +7 (8412) 22‒32‒34

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты