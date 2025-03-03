Пластыри для носа `A`PIEU` против черных точек 3 шт

229 ₽ 129 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 14 г

Текстура: пластырь

Высота упаковки: 3 мм

Ширина упаковки: 124 мм

Длина упаковки: 207 мм

Тег: Полоски очищающие для лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 147679

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда «Корейские пластыри для носа A`PIEU — эффективная трехшаговая система против черных точек и избыточного выделения кожного сала.

Шаг 01. Благодаря тепловому воздействию и содержанию бета-гидроксикислот (BHA), пластырь помогает растопить кожное сало и максимально открыть поры.

Шаг 02. Пластырь с экстрактом вина глубоко очищает кожу, отлично удаляет черные точки и стимулирует кровообращение.

Шаг 03. Пластырь с экстрактом череды прекрасно успокаивает разогретые поры и устраняет раздражения, а входящий в состав экстракт гамамелиса активно сужает поры, придавая коже невероятную гладкость.»

Способ применения: На предварительно очищенное лицо нанести первый пластырь на нос и оставить для воздействия на 15-20… минут. Снять пластырь, очистить кожу при необходимости. Увлажнить нос и область вокруг носа водой, снять защитную пленку и нанести второй пластырь на нос. Оставить на 10-15 минут до полного высыхания и медленно удалить. Очистить кожу носа, нанести третий пластырь на нос на 10-15 минут, затем удалить. Легко помассировать кожу до полного впитывания. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Butylene glycol, Glycerin, Trehalose, Propanediol, Arginine, 1,2-Hexanediol, PEG-75, Hydroxyacetophenone, Glycolic Acid, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Salicylic Acid, Xanthan Gum, Chlorphenesin, Hydrolyzed Collagen, Citrus Grandis (Grapefruit) Seed Extract, Disodium EDTA, Fragrance, Centella Asiatica Extract, Charcoal Powder, Acorus Calamus Root Extract, Adenosine, Sea water, Jasminum Officinale (Jasmine) Flower Water, Bambusa Vulgaris Water, Betula Platyphylla Japonica Juice, Rosa Damascena Flower Water, Vanillyl Butyl Ether, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Wine Extract, Tremella Fuciformis (Mushroom) Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Perilla Ocymoides Leaf Extract, Ethylhexylglycerin. Обзор от бренда