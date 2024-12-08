Platform

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: улица Посадская, 28а

Индекс: 620102.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒912‒225‒91‒91

Сайт: http://Platform-shop.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 21:00 (по предварительной записи: пн-вс)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты