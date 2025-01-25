Плитка на пол-2025: виды отделки, тренды и варианты применения (78 фото)

Рельефная поверхность, ретромотивы, имитация природных фактур и другие трендовые варианты дизайна напольной плитки.

Износо- и влагостойкость, долговечность, экологичность, неприхотливость в уходе и разнообразие дизайна — не так много покрытий сочетают в себе все эти качества. Керамика и ее производные входит в их число. Облицовка подходит для разных стилей и самых сложных по условиям помещений. А какую выбрать плитку на пол в 2025 году, расскажем в этой статьей. Рассмотрим лучшие виды материала и основные тренды.

Все о выборе модной напольной плитке в 2025-м

Разновидности

Общие тренды

— Имитация природных материалов

— Крупный формат

— Экологичные материалы

— Фактурная поверхность

— Геометрические узоры

— Теплые оттенки

— Винтажный дизайн

— Черно-белая гамма

Варианты применения

— Кухня

— Прихожая

— Санузел

— Балкон

— Жилые комнаты

Виды отделки

Плитка различается составом, технологией производства, дизайном. Рассмотрим самые популярные и актуальные сейчас виды.

Керамическая получается из обожженной глины с добавлением минералов и песка. Отличается высокой прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температур. Поверхность может быть глянцевой или матовой, а благодаря большому выбору цветов и форматов можно подобрать отделку под любой стиль.

Метлахская изготавливается из тугоплавкой глины и обжигается, что делает ее особенно прочной и устойчивой к истиранию. Она не боится влаги, бытовой химии, грязи и температурных перепадов. Чаще всего ее укладывают в местах с интенсивной нагрузкой (например, на лестницах или в общественных пространствах), в квартире — на кухне, в прихожей и санузле. У метлахской плитки узнаваемый дизайн с традиционными орнаментами и матовой поверхностью.

Клинкерная производится методом экструзии из специальной глины, которую обжигают при высоких температурах. Материал прочный, устойчивый к влаге, морозу и химическим веществам. Клинкер часто применяют для отделки лестниц, террас и фасадов. Цветовой диапазон близок к натуральной глине, дизайн — простой, естественный.

Кварцвиниловая — многослойное гибкое, устойчивое к влаге и простое в монтаже покрытие. Чаще всего встречается в дизайне под дерево, но может имитировать и каменные поверхности. Главный плюс кварцвинила — он сочетает в себе лучшие качества плитки и ламината. Поверхность не холодная, по ней можно ходить босиком. Поэтому такая плитка подходит и для жилых комнат.

Каменная производится из натурального сырья, которое режут и полируют. Материал отличается уникальным естественным рисунком, придающим интерьеру роскошный вид. Часто применяется в ванных комнатах, холлах и гостиных.

Ректифицированная — керамика с точно обрезанными, специально обработанными краями, что позволяет укладывать ее с минимальными швами. Такая плитка обеспечивает ровное покрытие и визуальную монолитность пола. Чаще всего ее применяют в минималистичных интерьерах.

Керамогранит получают прессованием смеси глины, кварца и полевого шпата с последующим обжигом при высоких температурах. Материал обладает высокой плотностью и минимальным водопоглощением, устойчив к механическим нагрузкам, бытовой химии, перепадам температур. Подходит для помещений с высокой проходимостью и для наружного использования. Поверхность, как правило, имитирует дерево, разные виды камня, бетон.

Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Дизайн: Юлия Лезова. Фото: Наталья Горбунова

Соцсети студии livin.buro

Дизайн: Катарина Притчина. Фото: Ольга Шангина-Лестерлен. Стиль: Яна Яхина

Дизайн: Евгения Демидова. Фото: Екатерина Титенко. Фото: Анна Чернышова

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Соцсети дизайнера olga_tsurikova

Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов

Тренды напольной плитки-2025

Напольная плитка представлена в сотнях вариантов дизайна. Чтобы сузить выбор, можно ориентироваться на главные тренды этого года. Все они устойчивые и не утратят актуальности через сезон.

Имитация природных материалов

Покрытия, имитирующие натуральные материалы (дерево, мрамор, другой камень) — главный тренд последних лет. Технологии позволяют добиваться высокой детализации рисунка и фактуры, благодаря чему керамика или кварцвинил практически неотличимы от оригинала. При этом плитка превосходит натуральные материалы по влаго- и износостойкости, в легкости ухода.

Можно выбрать дизайн под любой стиль: от сканди до ар-деко или эклектики. Фактура дерева добавляет интерьеру тепла и уюта, что особенно актуально в ванной и прихожей; имитация мрамора или оникса — элегантности. Для лофта подойдет пол под бетон или гранит. Бетонные поверхности востребованы в лофт-пространствах, добавляя им индустриальный характер.

Дизайн: Артем Шакуров. Фото: Александр Бурнатов

Дизайн: Елена Иванова. Фото: Екатерина Шибалова. Стиль: Елена Иванова

Дизайн: Анна Саитова. Фото: Андрей Шишов. Стиль: студия «Искусство жить красиво»

Дизайн: студия Ingresso Interiors. Фото: Наталья Градусова

Дизайн: студия Ingresso Interiors. Фото: Наталья Градусова

Крупный формат

Крупноформатные плиты (120×60 см и больше) сейчас особенно востребованы за счет минимального количества швов и визуальной целостности поверхности. Они идеально подходят для современных минималистичных интерьеров, но уместны и в классике. Такой формат часто выбирают для облицовки полов в ванной, кухне-гостиной холле и прихожей. Некоторые производители предлагают ультратонкие варианты, которые легче монтировать.

Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов

Соцсети студии a29_studio

Соцсети студии a29_studio

Дизайн: студия Bychkov Design

Дизайн: Дарина Ермак. Фото: Кристина Плеер

Соцсети студии a29_studio

Экологичные материалы

Экологичность все чаще становится ключевым фактором при выборе отделочных материалов. Плитка сама по себе безопасна для здоровья, но помимо этого многие производители начинают выпускать коллекции из переработанного сырья. В современных покрытиях используют безопасные для здоровья натуральные наполнители, такие как кварцевый песок или глина без химических добавок. Применение таких материалов поддерживает концепцию устойчивого дизайна и заботы об окружающей среде.

Соцсети дизайнера chigintseva

Соцсети дизайнера anna_zueva_design

Дизайн: Елена Иванова. Фото: Екатерина Шибалова. Стиль: Елена Иванова

Дизайн: Наталия Борисенкова. Фото: Дмитрий Модестов

Дизайн: Артем Алексеев. Фото: Андрей Семенов

Фактурная поверхность

Обычная гладкая облицовка — распространенный вариант отделки. Но сейчас более актуально смотрятся текстурированные поверхности с легким рельефом. Он может имитировать фактуру натурального камня, дерева, бетона и даже ткани, делая отделку более интересной, при этом неброской. А в мокрых зонах такое решение еще и практичное: рельефный пол меньше скользит. Это отличный вариант для ванной комнаты, зоны готовки на кухне или прихожей.

Дизайн: Наталья Васильева. Фото: Ирина Павленко

Дизайн: Наталья Васильева. Фото: Ирина Павленко

Дизайн: Евгения Демидова. Фото: Екатерина Титенко. Фото: Анна Чернышова

Дизайн: Евгения Демидова. Фото: Екатерина Титенко. Фото: Анна Чернышова

Соцсети студии crystal.archi

Геометрические узоры

Геометрические орнаменты универсальны, они не выходят из моды, поэтому их можно отнести к вечным трендам. Контрастная мозаика, зигзаги, ромбы, треугольники шеврон на полу добавляют интерьеру динамики и разбавляют спокойный общий фон. Если вы выбираете плитку с рисунком, стены лучше сделать более нейтральными, желательно — однотонными. Особенно если помещение маленькое: например, типовая кухня или санузел. Избыток рисунков и цветов на ограниченной площади нежелателен, а вот привлечь внимание к одной поверхности — действенный прием, который отвлечет от реальных размеров или неправильной формы помещения.

Дизайн: студия VizDiz. Фото: Маргарита Низамова. Стиль: Нина Симонова

Соцсети дизайнера oks_oleynik

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Соцсети дизайнера chigintseva

Теплые оттенки

В тренде напольная плитка в теплых природных оттенках:

терракотовом;

бежевом;

песочном;

карамельном;

кирпичном;

медовом;

шоколадном и др.

Такая палитра добавляет пространству тепла и уюта, компенсирует холодную керамическую или каменную поверхность. К тому же теплые приглушенные цвета отлично вписываются в общую тенденцию дизайна — стремление к созданию комфортного интерьера, близкого к природе.

Кроме того, теплые тона стилистически универсальны. Это хороший вариант как для классики, так и для лаконичного минимализма, сканди, бохо. А еще все эти оттенки — немаркие, они скрывают пятна, следы и царапины, поэтому подходят для входной и кухонной зон, для которых характерна повышенная загрязняемость.

Соцсети студии a29_studio

Соцсети студии a29_studio

Дизайн: Надежда Федотова. Фото: Елена Михалина

Соцсети дизайнера chigintseva

Дизайн: студия MDN Studio

Винтаж и ретро

Несколько винтажных штрихов украсят любой интерьер, это беспроигрышный способ добавить ему истории, характера и тепла. При этом не обязательно заполнять всю комнату старинной мебелью или декором. Можно вообще обойтись только намеками: например, выбрать для пола кафель с винтажным узором, метлахскую или искусственно состаренную плитку в приглушенных, будто бы выцветших от времени оттенках.

Получится необычный акцент, который гармонирует с нейтральной отделкой стен, деревянной мебелью, многослойными текстилем. Можно дополнить ретромотивы соответствующими узорами, теплыми цветами и узнаваемыми формами предметов. А также деталями из меди или латуни: фурнитурой, ножками мебели, основаниями светильников, смесителями.

Соцсети дизайнера chigintseva

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Дизайн: студия VizDiz. Фото: Маргарита Низамова. Стиль: Нина Симонова

Соцсети дизайнера oks_oleynik

Сочетание черного и белого

Черно-белая гамма — классика, которая сейчас вновь набирает популярность. Контрастная комбинация смотрится строго и при этом динамично, современно и элегантно. Для пола подойдут шахматные узоры, широкие полосы или более сложные геометрические композиции. Также это может быть имитация мрамора с контрастными прожилками. Дополняйте такой пол такой же ахроматической отделкой, создавайте более плавные переходы с помощью разных оттенков серого — он свяжет между собой черный и белый.

Если нужно добавить интерьеру тепла, добавьте деревянную фактуру, текстиль из мягких тканей, вкрапления солнечных оттенков. А чтобы, наоборот, подчеркнуть холодность (такой прием сработает, например, в ванной), добавьте предметы из стекла и металла, зеркальные поверхности.

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Соцсети студии a29_studio

Соцсети дизайнера anna_zueva_design

Соцсети дизайнера olga_tsurikova

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Соцсети дизайнера chigintseva

Идеи для разных комнат

Модная плитка на пол в 2025 году будет применяться широко: от ванной до жилых комнат. Все зависит от вида отделки и требований к ремонту.

Кухня

В зоне готовки пол подвергается постоянным испытаниям: интенсивной нагрузке, влажности, загрязнениям, каплям жира и падениям продуктов. В итоге кухню приходится часто мыть, что тоже влияет на состояние отделки. Всего этого не боятся керамогранит, кафель, кварцвинил, метлахская и каменная облицовка.

Дизайн плитки на пол на кухне в 2025 году может быть любым: имитация мрамора или дерева, терраццо, яркие узоры или динамичная геометрия, однотонная поверхность красивого глубокого оттенка. Главное, чтобы отделка сочеталась с остальным интерьером и отвечала задуманному: хотите ли вы сделать напольное покрытие частью спокойного фона или притягивающим взгляд акцентом.

Дизайн: Наталия Борисенкова. Фото: Дмитрий Модестов

Соцсети дизайнера olga_tsurikova

Соцсети студии livin.buro

Соцсети дизайнера ya_gaevskaya

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Модная плитка на пол в прихожей 2025

Условия в прихожей похожи на кухню, только грязи во входной зоне обычно еще больше, а зимой к ней добавляются реагенты. Поэтому пол приходится часто мыть, и он должен выдерживать регулярную влажную уборку с чистящими средствами. Даже если в коридоре вы укладываете ламинат, инженерную или паркетную доску, непосредственно в прихожей лучше облицевать пол керамогранитом, кафелем, кварцвинилом. Также подойдут клинкерная и каменная плитка — последнюю чаще выбирают для просторных холлов в частных домах, сочетая с другими натуральными материалами.

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Соцсети дизайнера olga_tsurikova

Соцсети студии livin.buro

Соцсети дизайнера oks_oleynik

Соцсети дизайнера anna_zueva_design

Соцсети дизайнера chigintseva

Соцсети дизайнера anastasia_kholoptseva_design

Ванная комната

Для ванной комнаты все виды керамики и кварцвинил — оптимальные материалы, поскольку они не только долговечны, но и не боятся постоянного контакта с водой, повышенной влажности и пара в помещении, частой уборки с бытовой химией. Ванная обычно небольшая по площади, поэтому для пола, как правило, выбирают одно покрытие. Оно может быть акцентным или сдержанным, под стать остальному монохромному или просто нейтральному дизайну — все зависит от выбранного стиля и палитры.

Важно, чтобы пол здесь не был скользким, поэтому лучшим вариантом станут покрытия с небольшим рельефом и матовой поверхностью. А некоторые производители выпускают специальные линейки для ванной — с антискользящим эффектом.

Дизайн: студия IRooms.design. Фото: Михаил Косачев. Стиль: Анна Хромова

Дизайн: Наталья Васильева. Фото: Ирина Павленко

Соцсети дизайнера chigintseva

Соцсети дизайнера oks_oleynik

Дизайн: Елена Максимова. Фото: Андрей Быданов

Балкон

Даже для застекленного и утепленного балкона характерны перепады температур, холод и сырость во время осадков. Поэтому к отделочным материалам здесь предъявляются особые требования. Большинство видов плитки их удовлетворяют: на пол лоджии можно уложить кафель, керамогранит, кварцвинил, клинкерную плитку. Исключение составляют разве что покрытия из натурального камня — они могут быть слишком тяжелыми для балконных перекрытий.

Дизайн: Вера Шеверденок. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ирина Бебешина

Соцсети студии livin.buro

Соцсети студии marideco.ru

Соцсети студии marideco.ru

Дизайн: Евгения Демидова. Фото: Екатерина Титенко. Фото: Анна Чернышова

Соцсети дизайнера krylova_design

Жилые комнаты

Керамику редко применяют в спальне, детской и других комнатах из-за ее холодной поверхности — а делать теплый пол только ради тактильного комфорта готовы не все. Но одна из разновидностей обладает всеми нужными качествами. Речь про кварцвинил. Визуально и на ощупь он напоминает ламинат. Материал быстро принимает температуру воздуха, поэтому по такому полу можно ходить без тапок и сидеть, на нем безопасно играть детям без риска переохладиться.

Именно поэтому все чаще для жилых комнат выбирают кварцвиниловую плитку. Более того — сейчас популярно единое покрытие во всей квартире, которое создает визуальную целостность и не требует дополнительных работ по аккуратной стыковке материалов. Но иногда на пол в гостиной или спальне стелют керамогранит.

Дизайн: студия Lares Design. Фото: Екатерина Титенко

Дизайн: Александра Карасева. Фото: Роман Мокров

Соцсети дизайнера miklashevskaia_interior

Соцсети дизайнера oks_oleynik

Соцсети дизайнера oks_oleynik