Плитстройкомплект

город: Калуга

Район: Калуга городской округ

Адрес: Тарутинская, 2а

Индекс: 248025.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒920‒888‒66‒61

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Ремонт / отделка помещений, Ремонт / укладка напольных покрытий, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 20:00, Вт: с 08:00 до 20:00, Ср: с 08:00 до 20:00, Чт: с 08:00 до 20:00, Пт: с 08:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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