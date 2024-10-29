Плотник из США нашел 20 долларов на парковке и выиграл миллион

Джерри Хикс из Северной Каролины нашел 20-долларовую купюру и выиграл 1 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

20-долларовую купюру мужчина нашел на парковке магазина у дома и решил ее потратить ее на лотерейный билет. Информацию об этом разместили на официальном сайте лотерейной компании.

Для вручения награды его пригласили в штаб-квартиру организации, где ему предложили два варианта получения приза:

сразу же забрать 600 тыс. долларов;

в течение 20 лет каждый год получать по 50 тыс. долларов.

Мужчина выбрал первый вариант, но после уплаты налогов получил на руки 429 007 долларов. Свой выигрыш он планирует распределить следующим образом:

помочь своим детям;

выйти на пенсию после работы плотником в 56 лет;

отправиться в желаемый ресторан и вдоволь наесться.

Недавно другой американец сорвал куш благодаря сломанному торговому автомату.