По пять миллионов долларов пообещал Израиль за каждого освобожденного заложника

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по пять миллионов долларов за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Политик отметил, пишет газета Times of Israel, что готов заплатить столько же любому в Газе, кто вернет заложника домой.