По пять миллионов долларов пообещал Израиль за каждого освобожденного заложника

По пять миллионов долларов пообещал Израиль за каждого освобожденного заложника

По пять миллионов долларов пообещал Израиль за каждого освобожденного заложника

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по пять миллионов долларов за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

Политик отметил, пишет газета Times of Israel, что готов заплатить столько же любому в Газе, кто вернет заложника домой.

«Выбор в ваших руках, но результат будет тем же. Мы вернем всех домой», – говорится в статье, описывающей поездку Нетаньяху в сектор Газа.

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