Побег из российской тюрьмы: двое заключенных пытались сбежать в Казахстан

26 октября задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии в Липецкой области РФ, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных. Злоумышленник скрывался в частном секторе села Петровское, он доставлен в территориальный отдел полиции. Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются», – говорится в сообщении.

По ее словам, один из заключенных сообщил, что двое из беглецов направлялись в Подмосковье, а остальные планировали через Казахстан добраться домой, для чего они направлялись к границе.

Всего из колонии сбежали шесть человек, уроженцев Средней Азии: один из Таджикистана и пятеро из Узбекистана. Двоих из них осудили за распространение наркотиков, троих – за изнасилование и еще одного – за половое сношение с несовершеннолетним.

При задержании один из беглецов оказал сопротивление, у него был найден нож. На вопрос о его происхождении он ответил, что взял его «на случай, если понадобится». В ходе задержания сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие, и один из беглецов был ранен и доставлен в больницу.