Побег из российской тюрьмы: двое заключенных пытались сбежать в Казахстан

Побег из российской тюрьмы: двое заключенных пытались сбежать в Казахстан

26 октября задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии в Липецкой области РФ, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных. Злоумышленник скрывался в частном секторе села Петровское, он доставлен в территориальный отдел полиции. Мероприятия по розыску последнего из сбежавших из колонии продолжаются», – говорится в сообщении. 

По ее словам, один из заключенных сообщил, что двое из беглецов направлялись в Подмосковье, а остальные планировали через Казахстан добраться домой, для чего они направлялись к границе.

Всего из колонии сбежали шесть человек, уроженцев Средней Азии: один из Таджикистана и пятеро из Узбекистана. Двоих из них осудили за распространение наркотиков, троих – за изнасилование и еще одного – за половое сношение с несовершеннолетним.

При задержании один из беглецов оказал сопротивление, у него был найден нож. На вопрос о его происхождении он ответил, что взял его «на случай, если понадобится». В ходе задержания сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие, и один из беглецов был ранен и доставлен в больницу.

youcanchoose

Санитарный вертолет Ми-2 разбился в России: никто не выжил

87-летняя женщина чуть не задохнулась из-за ароматических свечей

87-летняя женщина чуть не задохнулась из-за ароматических свечей

В Болгарии раскопали могилу человека, которого считали вампиром

В Болгарии раскопали могилу человека, которого считали вампиром

Молния помогла полиции поймать убийцу, который едва не избежал наказания

Молния помогла полиции поймать убийцу, который едва не избежал наказания

В Грузии проходят выборы в Парламент

В Грузии проходят выборы в Парламент

В Китае казнят женщину, которая много лет похищала и продавала чужих детей

В Китае казнят женщину, которая много лет похищала и продавала чужих детей

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.