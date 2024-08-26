Почему «Хезболла» отложила удар по Израилю

Почему «Хезболла» отложила удар по Израилю

Почему "Хезболла" отложила удар по Израилю

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла заявил о том, что удар по Израилю в ответ на совершенное в начале июля убийство военного командира движения Фуада Шокра в пригороде Бейрута был отложен по ряду причин, сообщает Zakon.kz.

В частности, по его словам, удар отложили из-за максимальной мобилизации США и Израиля.

«Ответ «Хезболлы» на убийство Фуада Шокра откладывался с целью дать шанс на успех в переговорах о прекращении огня в секторе Газа», – цитирует Насруллу телеканал al Manar.

Также он добавил, что удар был неотвратимым, а его ожидание стало «частью наказания» Израиля.

Напомним, в результате субботних атак Израиля в секторе Газа погиб по меньшей мере 71 человек.

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