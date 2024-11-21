Почему на телевизоре появляются полосы и как это исправить

Рассказываем о причинах появления полос на экране телевизора. Предлагаем простые инструкции по исправлению неполадок.

Неприятно увидеть на экране телевизора узкие или широкие полоски. Они раздражают и мешают просмотру. Хуже всего то, что чаще всего проблема со временем только усугубляется: узкая полоска разрастается и постепенно может закрыть чуть ли не половину экрана. Проблема требует незамедлительного решения. Разберем причины появления горизонтальных и вертикальных полос на телевизоре, что с этим можно сделать самостоятельно и в каком случае обращаться к специалистам.

Почему на экране полосы и что с этим делать

Какие бывают полоски

Основные причины появления полос

Можно ли самостоятельно отремонтировать телевизор

Что делать, если на экране появились полоски

— Некорректные настройки

— Помехи

— Проблемы с сигналом

Как разобрать телевизор

Диагностика неполадок внутри корпуса

— Запыление плат

— Неисправность элементов

— Проблемы со шлейфовыми соединениями

Меры профилактики

Какие бывают полосы на экране

Полоски на экране телевизора могут быть разными по направленности и цвету. Они могут быть горизонтальными либо вертикальными, только белыми, только черными или разноцветными. В некоторых случаях «полосатость» экрана сопровождается рябью и мерцанием. Ширина тоже разная. Как правило, в первое появление они бывают узкими, захватывают небольшую часть экрана. По мере усугубления проблемы их ширина увеличивается, «полосатость» расползается, занимает все большую площадь.

Основные причины, почему на экране телевизора появились полосы

Горизонтальные

Причин появления горизонтальных полос на телевизоре много, перечислим те, что встречаются чаще всего.

Скопившаяся на платах пыль.

Неправильная настройка изображения телеприемника.

Случайный разовый сбой в работе электронных модулей.

Повреждение или окисление шлейфового соединения матрицы и материнской платы.

Поломка матрицы.

Повреждения в цепи подачи сигнала.

Выход из строя материнской платы.

Вертикальные

Самые частые причины появления вертикальных полос на телевизоре.

Проблемы в цепях передачи сигнала.

Сбои, иногда разовые, в работе матрицы.

Неисправность материнской платы.

Ошибки в настройках изображения.

Неисправность матрицы.

Можно ли самостоятельно отремонтировать телевизор

Причины появления «полосатости» очень разные, затрагивают разные элементы сложного электронного прибора. К сожалению, нет точной классификации, которая могла бы по виду полосок и их расположению диагностировать поломку. Поэтому приходится проводить поэтапную диагностику, проверять исправность основных элементов. При этом надо понимать, что неподготовленному человеку сделать все правильно и не испортить дорогостоящую технику очень сложно.

Прежде чем решиться на самостоятельный ремонт неисправного прибора, надо уточнить несколько моментов.

Гарантия на технику. Если телевизор находится на гарантии, лучше всего его отремонтируют мастера в сервисе. Самостоятельное вскрытие прибора или его перепрошивка делают гарантийные обязательства недействительными.

Наличие специального оборудования. Для самостоятельного ремонта необходимы приборы увеличения, паяльная станция, т.п. Кроме того, нужен навык работы с ними, желателен опыт проведения подобных манипуляций. Без этого велик риск испортить прибор.

Самое главное. Надо трезво оценить свои силы и возможности. Без специальной подготовки отремонтировать сложную электронику маловероятно, а вот окончательно испортить ее можно. Поэтому лучше всего провести несложную самостоятельную диагностику, если проблема не решена, обратиться за помощью в сервис.

Что делать при появлении полос на экране телевизора

Надо знать, что не всегда «полосатость» сигнализирует о серьезной поломке. Вполне возможно, что это разовый сбой. В любом случае при появлении полосок мастера советуют выключить устройство, обязательно вынуть при этом вилку из розетки. После этого надо разрядить конденсаторы, чтобы убрать остаточный заряд. Для этого нажимают на клавишу питания и удерживают ее в течение 15-20 секунд. Через 35-40 минут, когда техника остыла, ее можно включать. Если это был разовый сбой, проблема исчезнет. В противном случае надо искать причину неисправности.

Некорректные настройки

Иногда к появлению полосок приводит неправильный выбор режима изображения или цвета картинки. В этом случае поможет корректировка настроек. Для этого нужно выйти в главное меню, из него — в настройки и поменять в них режим или цветовой набор. Как правильно это сделать, лучше всего уточнить в инструкции пользователя, потому что некоторые детали для разных моделей техники могут различаться. Если корректировка настроек не помогла или не получается ее провести, можно сбросить настройки пользователя до заводских. Уточнить, как это сделать, можно в инструкции от производителя.

Помехи от расположенного рядом оборудования

В некоторых случаях помехи дает электроприбор, стоящий неподалеку от сигнального кабеля или от телевизора. Такой эффект может дать мощный паяльник, микроволновка, телеприемник старого образца. В любом случае проверить это несложно. Надо поменять положение устройства и посмотреть на характер помех. Если они пропали или видоизменились — проблема найдена, решается она перестановкой техники.

Проблемы с сигналом

К ним относятся все неисправности, возникающие в цепи, передающей сигнал от его источника до участка подачи в блок обработки. При таких проблемах нередко появляются не только полоски, но двоение, мерцание, конфигурация линий может постоянно меняться. Причем при перемещении кабеля или шевелении разъема изображение будет изменяться. Это один из признаков неисправности передающей цепи. Для исправления ситуации делают так.

Внимательно осмотрите кабель. Убедитесь, что на нем нет никаких повреждений, сильных заломов. Важно. Кабель не должен быть натянут или перегнут. Нельзя ставить на него тяжелые предметы, тем более мебель. Осмотрите штекер. Лучше всего делать это с фонариком. На участке соединения провода и штекера не должно быть заломов, повреждений, грязи. Мусор, пыль надо убрать. Выньте штекер из разъема, осмотрите контакты. Если они окислились или есть подозрение на это, надо их почистить. Возьмите ватную палочку, обмакните ее в спирт либо в спиртосодержащую жидкость, аккуратно протрите контакты. Дайте им полностью высохнуть. На разъемах может быть ржавчина. Очень осторожно удалите ее отверткой или ножом. Важно. Если ржавчина была на разъемах, скорее всего, она есть и на участках их впаивания внутри устройства.

Это все, что можно сделать, не разбирая устройство. Если нет желания это делать, на этом этапе стоит обратиться в мастерскую.

Как самостоятельно разобрать телевизор

Причина, почему появились полосы на экране телевизора, может быть скрыта внутри устройства. В этом случае его нужно разобрать. Делают это так.

Отключите технику от сети. Подготовьте рабочее место. Для этого застелите стол или что-то подобное мягкой плотной тканью. Нужно получить мягкую, но при этом ровную поверхность. Уложите телевизор на подготовленную подложку экраном вниз. Последовательно открутите все болтики и саморезы на задней крышке. Делайте это аккуратно, все выкрученные крепежи складывайте в определенное место. Тогда они не потеряются или, что еще хуже, не попадут внутрь устройства и не испортят его. Убедитесь, что все крепежи сняты. После этого откройте внутренние защелки корпуса. Для этого возьмите тонкий пластиковый предмет, например, карту, вставьте его между рамкой и крышкой. Аккуратно проведите картой по всему периметру прибора. Убедитесь, что шлейф не закреплен на внутренней стороне крышки. Для этого немного приподнимите крышку, посветите внутрь фонариком, внимательно осмотрите. Если нужно, отсоедините шлейф. Только потом откройте крышку.

Важно. Работать с устройством нужно только в перчатках, тканевых или резиновых. Иначе на поверхностях останутся жировые следы, на месте которых потом появится коррозия, или статический разряд с пальцев повредит микросхему.

Диагностика неполадок внутри прибора

Запыление плат

Большое количество пыли дает эффект теплого одеяла. Пылинки накапливаются на электронных компонентах, что вызывает их перегрев и, как следствие, проблемы с изображением. Пыль нужно аккуратно удалить. Делают это мягкой щеткой, сухой тряпочкой или с помощью пылесоса. Убирать пыль из пространства между деталями лучше всего медицинской грушей или мягкой кисточкой. Работают очень осторожно, чтобы ничего не повредить.

Неисправные элементы

Очищенные элементы надо внимательно осмотреть. Наличие явно неисправных деталей укажет на поломку. Несправными будут вздутые, обгоревшие, потекшие элементы. Насторожить должно потемнение корпуса или почерневшая плата около элемента. Возможны нарушения пайки или обрывы дрожек на плате. Понятно, что эти неисправности надо исправлять специалисту.

Проблемы со шлейфом

Матрица и материнская плата объединены шлейфовым соединением, иногда между ними находится еще плата тайминг-контроля. В любом случае проверять нужно все шлейфы. Если есть какой-то дефект, будут проблемы с изображением. Шлейф аккуратно вынимают из разъемов, осматривают контакты. Если они «подкисли», зачищают канцелярским ластиком. Разъемы обрабатывают спиртосодержащей жидкостью и обязательно ждут полного ее высыхания. При обнаружении окислов аккуратно их счищают. Шлейфовое соединение осматривают на предмет заломов, обрывов, других повреждений. Желательно проверить его тестером, чтобы убедиться в работоспособности. Если элемент сломан, его заменяют новым. Чтобы правильно выбрать шлейф, уточняют марку и модель телевизора, год его изготовления.

Все остальные неисправности, касающиеся матрицы, материнской платы, дешифратора, т.д. может исправить только специалист.

Меры профилактики

Чтобы телевизор работал без поломок, стоит прислушаться к советам мастеров.

При чистке экрана никогда не разбрызгивайте чистящую жидкость на монитор. Она может затечь внутрь корпуса и стать причиной окисления элементов. Брызгайте средство на салфетку, потом протирайте.

Периодически очищайте корпус от пыли пылесосом. Пылесосьте обратную сторону оборудования, включая вентиляционные отверстия. Это уменьшит количество пыли внутри прибора. Делайте это, обязательно отключив прибор от сети.

Нежелательно часто передвигать или перевешивать телевизор. Нельзя его ударять или ронять. Это приводит к потере качества шлейфовых соединений.

Важный момент. Телевизор — сложный электронный прибор. Не стоит пытаться его самостоятельно ремонтировать, если нет навыка в проведении подобных работ. Неосторожное движение при пайке, работе со шлейфом, т.п. может непоправимо его испортить. Если проблема не решается без разбора оборудования, лучше вызвать специалиста.