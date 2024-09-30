Почему шаровый кран не перекрывает воду и что с этим делать: инструкция

Рассказываем об устройстве шарового крана и причинах его поломки. Предлагаем полезную инструкцию, как самостоятельно починить сломавшееся устройство.

Шаровая арматура — обязательный элемент всех водопроводных систем. Ее устанавливают на вводе в квартиру или в дом, перед сантехническим оборудованием, на других участках. От исправности этих устройств зависит функционирование всей системы. Разберемся с принципом их работы и что делать, если шаровый кран не перекрывает воду или протекает.

Как отремонтировать шаровый кран

Как устроена арматура

Признаки неисправности

Поломки и их причины

— Течь по штоку

— Течь на соединительном участке

— Вода не перекрывается

Как исправить неполадку

— Замена уплотнителя

— Устранение течи на участке соединения

— Восстановление работоспособности

Профилактика неполадок

Как устроен шаровый кран

Запорные устройства с шаровым механизмом появились более ста лет назад. Их основной конструктивный элемент — регулирующая, или запирающая деталь, выполненная в форме шара. Ее поворот вокруг оси закрывает или уменьшает/увеличивает поток жидкости. Такие краны традиционно устанавливают между разными элементами водопроводной системы, на входе в дом или квартиру. Поэтому их называют запорными. Шаровая арматура может быть проходной, угловой и трехходовой. В первом случае ее ставят на прямом участке магистрали, во втором на угловом. Трехходовые краны распределяют поток на две трубы.

Устройство шарового крана очень простое. Его корпус представляет собой небольшой отрезок трубы с небольшим расширением в середине. В это расширение вставлен уплотнитель, который образует так называемое седло. Внутри него находится запорный элемент в форме шара. Он может свободно вращаться внутри уплотнителя-седла. Запорный элемент закреплен к штоку, на котором установлен рычаг-регулятор. Поворотом этого рычага открывается или закрывается кран.

Принцип действия устройства тоже очень простой. Когда шток совмещает ось корпуса и ось отверстия внутри шара, то кран открывается и пропускает поток жидкости. При повороте рычага и штока на 90°, движение потока полностью перекрывается, потому что шар разворачивается стороной, в которой нет отверстия. Запорная арматура может и регулировать напор. Для этого рычаг поворачивают в какое-то среднее положение, например, на 45°. В этом случае устройство будет пропускать жидкость частично.

Основным регулирующим элементом является шток. По обе стороны от него находятся кольца-уплотнители. На участке корпуса, через который проходит шток, тоже есть уплотнитель и шайба. Это необходимо для герметизации устройства. На шток закрепляется рычаг или вентиль в форме бабочки. Принципиальных различий между их эксплуатацией нет, но обычно краны с рычагом-регулятором ставят на центральные отрезки трубопроводов, а с «бабочками» — на ответвления.

Шаровую арматуру выпускают из разных материалов: латуни, стали, сплавов и высокопрочного пластика. Металл подвергается коррозии, что отрицательно сказывается на его долговечности и ведет к поломкам. Этого недостатка лишен пластик, но у него другой минус — он не переносит высоких температур. По типу корпуса различают цельносварные и разборные устройства. Первые максимально прочные и надежные, но не поддаются ремонту. Разборные чаще ломаются, но они ремонтопригодны, их можно отремонтировать.

Как понять, что арматура неисправна

Перечислим основные признаки, которые указывают на проблемы с запорным оборудованием.

Появление протечек. Вода может капать со штока или на участке соединения детали с трубопроводом.

Не чувствительность устройства к регулировке.

Отсутствие возможности повернуть рычаг. В таком случае говорят, что кран заклинило.

Механические повреждения в виде сколов, глубоких царапин, вмятин, ржавчины, т.п.

Полная или частичная неработоспособность.

Во всех этих случаях нужно осмотреть устройство, выявить поломку и заняться ремонтом. Чаще всего это можно сделать самостоятельно.

Основные поломки и их причины

Прежде чем заняться ремонтом перекрывающего воду крана, надо определить причину неисправности, что поможет исправить поломку. Разберем самые распространенные из них.

Утечка воды по штоку

Появление течи в районе штока чаще всего указывает на износ уплотнительного кольца. В нормальном состоянии оно не дает воде просачиваться из корпуса. Если уплотнитель испорчен, появится течь. Для исправления поломки необходимо провести замену прокладки-уплотнителя.

Течь на участке соединения с трубой

Чаще всего подтекание возникает по причине ослабления соединения. Кроме того, возможно, что торцевые уплотнители прилегают не очень плотно. Если это так, то они испорчены и потребуется их замена. Бывает так, что причиной течи становится трещина или скол на корпусе. Их можно обнаружить при внимательном осмотре устройства. В этом случае ремонт не поможет, нужно заменить шаровый кран.

Арматура не перекрывает воду

Главная причина, почему кран не перекрывает воду или закрывает не до конца, считается образование известковых наростов внутри корпуса. Чем ниже качество воды, чем больше ее жесткость и тем быстрее протекает этот процесс. Сначала он проявляется невозможностью полностью перекрыть поток, потом он не перекрывается совсем. Усугубляется проблема редким закрыванием/открыванием крана. Когда запорный элемент долгое время неподвижен, седло-уплотнитель буквально зарастает отложениями, и повернуть шар становится невозможно. Для исправления проблемы нужно разобрать и почистить кран. Возможна еще одна причина поломки — полный износ запирающего элемента. В этом случае нужна замена арматуры.

Как починить перекрывающий воду шаровый кран

Первое, что нужно сделать, приступая к любому ремонту арматуры, это отключить подачу воды. Хорошо, если есть еще один вентиль, перекрывающий подачу воды на вводе в квартиру. Если же его нет, нужно связаться с управляющей компанией, чтобы перекрыть стояк. Иначе в процессе ремонта можно устроить потоп. Разберемся, как отремонтировать шаровую арматуру.

Если не уверены в своих силах, всегда лучше обратиться к специалисту.

Замена уплотнителя на штоке

Если появилась течь на штоке, нужно заменить кольцо-уплотнитель. Делают это так.

Снимите регулировочный рычаг-рукоятку. Возьмите ключ и открутите гайку, которая прижимает сальник. Достаньте износившееся кольцо. Поставьте на его место новое, дополнительно смажьте его силиконовой смазкой. Это продлит срок службы уплотнителя. Закрутите гайку, установите на место рычаг.

Устранение течи на стыке с трубопроводом

Для начала стоит попробовать закрутить потуже гайки. В некоторых случаях этого вполне достаточно. Если при монтаже использовали подмотку, возможно, она пришла в негодность. Тогда надо открутить и снять кран, тщательно зачистить резьбу от остатков подмотки. Потом аккуратно и с достаточным натяжением намотать новую ленту, поставить арматуру на место.

Как починить шаровый кран, если он не перекрывает воду

Чаще всего проблема с перекрытием воды возникает, когда внутренняя часть устройства забита отложениями и накипью. Бывает так, что его практически заклинивает, повернуть рычаг невозможно. Разберемся, что делать, если не поворачивается перекрывающий воду кран. Для того чтобы вернуть его в рабочее состояние, необходимо разобрать и «разработать» устройство. Делают это так.

Открутите гайку, которая держит вентиль. Снимите вентиль-бабочку или рычаг. Любым подходящим инструментом аккуратно ослабьте прижимную гайку, которая зажимает тефлоновую шайбу внутри корпуса. Возьмите смазку или жидкость WD-40, смочите ею участок внутри и около прижимной гайки. Оставьте на 5-10 минут для растворения загрязнений. Возьмите разводной ключ или плоскогубцы, захватите шток. Очень осторожно, понемножку начинайте его раскручивать в одну и в другую сторону. Делайте все аккуратно, без лишних усилий, чтобы не сломать кран. Поворачивайте шток так, чтобы каждый следующий поворот был чуть больше, чем предыдущий. Поворачивайте до тех пор, пока шток не провернется полностью. Это «разработка» занимает обычно 12-15 минут. Закрутите прижимную гайку. Установите на место вентиль.

После ремонта надо провести проверку, чтобы убедиться в работоспособности арматуры.

Важный момент. Не все шаровые устройства можно отремонтировать таким способом. Изделия из тонких и непрочных материалов, скорее всего, сломаются. Их нужно будет полностью заменить.

Профилактика поломок

Чтобы как можно реже сталкиваться с поломками шаровой арматуры, стоит прислушаться к следующим советам. В целях профилактики «зарастания» внутренней части крана нужно периодически его поворачивать. Обычно шаровая арматура постоянно находится в открытом или закрытом состоянии. Поэтому раз в месяц или полтора стоит закрыть/открыть все краны. Такая регулировка разрушит растущие внутри корпуса отложения. И еще один совет. Не стоит слишком экономить при покупке арматуры. Дешевые изделия обычно изготавливают из непрочных сплавов или делают их тонкостенными. Такие краны недолговечны, не ремонтопригодны. У них чаще появляются трещины на корпусе, возникают течи. Лучше всего выбирать латунные модели, которые прочны, долговечны, при необходимости их можно отремонтировать.