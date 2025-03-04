Почему вам нужно выбрать кондиционер в начале весны: причины и оптимальный выбор модели для дома

Экономия электроэнергии, быстрый нагрев комнаты и всегда комфортная температура — разбираемся, почему кондиционер нужен не только летом.

Кондиционер ассоциируется с прохладой во время летней жары, но это не единственная его функция. Сплит-система может работать и на тепло, дополнив или вообще заменив традиционное отопление. К тому же купить технику в несезон выгоднее, а вызвать мастеров — проще. Вместе с экспертом в микроклиматике компанией ТИОН разберемся, почему стоит установить кондиционер зимой, не дожидаясь наступления лета.

1. Экономия на отоплении

Кондиционер тратит меньше электроэнергии, чем обогреватели. Например, на 1 кВт потребленной энергии он может дать 3-4 кВт тепла. Это особенно выгодно, если отопление электрическое или дорогое центральное. Можно прилично сэкономить на счетах за электричество.

Инверторный кондиционер TION Edelweiss имеет класс энергоэффективности А+/А++ и плавную регулировку охлаждения. Он расходует до 40% меньше электроэнергии, чем аналоги, которые выключаются по достижении заданной температуры, а затем включаются снова.

2. Быстрый нагрев комнаты

Если в доме холодно, кондиционер прогреет воздух намного быстрее, чем батареи или масляный обогреватель. Он начинает работать сразу после включения, и уже через 10-15 минут в комнате станет тепло. Это удобно утром или когда вы возвращаетесь домой — не нужно ждать часами, пока прогреется вся квартира. А также полезно для дачи или загородного дома, где нет постоянного отопления.

Еще можно настроить таймер, чтобы к вашему приходу дома уже была комфортная температура. Для этого выбирайте модель с дистанционным управлением. Например, TION Edelweiss работает в том числе по Wi-Fi. В приложении можно включить и выключить прибор, а также задать любой сценарий. А если нужно быстро прогреть комнату, в кондиционере предусмотрен специальный режим TURBO. Таким же образом он работает и на охлаждение.

3. Комфортная температура без перегрева

В отличие от обычных обогревателей кондиционер может регулировать температуру. Достаточно выставить желаемые параметры, и устройство будет поддерживать этот уровень.

Режим IFEEL в модели TION Edelweiss позволяет максимально точно регулировать температуру. Он измеряет ее в том месте, где лежит пульт управления, и передает кондиционеру. Поэтому для достижения максимального комфорта достаточно положить пульт рядом с собой.

4. Кондиционер может быть безопасным

Несмотря на то, что основная задача кондиционера — поддерживать заданную температуру, современные приборы оснащают и другими важными функциями.

Модель Edelweiss от ТИОН не только охлаждает и нагревает воздух, но и обеззараживает его. Теперь можно не беспокоиться о безопасности поступающего из кондиционера воздуха. Внутри устройства для уничтожения микробов и опасных бактерий установлены бактерицидные фильтры с ионами серебра.

5. Выгодные условия покупки и установки

Устанавливать кондиционер можно круглый год, но зимой, в период пониженного спроса, цены на кондиционеры более приятные. А еще легче выбрать удобное время для установки, поскольку монтажные бригады тоже свободнее. Ближе к лету, когда все начинают массово покупать климатические приборы, цены поднимаются, а ждать установку можно неделями. Поэтому кондиционер лучше приобрести заранее, пока условия максимально гибкие и выгодные.

У компании ТИОН свои бригады и сервис, поэтому за качество работ и последующее обслуживание можно не переживать. Мастера регулярно работают с оборудованием бренда и знают все нюансы установки.

6. Тепло зимой и холод летом

Современный кондиционер — это гарантия комфортной температуры воздуха дома круглый год. Летом — прохлада, зимой — обогрев. Даже при наличии центрального отопления возможность нагрева будет полезна: например, в межсезонье, когда еще не включили батареи. Или уже выключили, но без них прохладно. Сплит-система актуальна в любую погоду.

ТИОН — российская компания, которая уже 18 лет занимает лидирующие позиции на рынке микроклиматики. В истории бренда — первый в России бризер и собственная технология обеззараживания воздуха. Сейчас линейка климатической техники пополнилась кондиционером Edelweiss. В нем есть все что нужно для комфортного использования: охлаждение, нагрев, вентиляция и осушение воздуха, система очистки и фильтрации, дистанционное управление и «умные» функции. А стильный лаконичный дизайн позволяет вписать прибор в любой современный интерьер.

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