Почти три тысячи чиновников отправили в отставку в Узбекистане

В Узбекистане идет реформа государственного аппарата, направленная на упрощение и оптимизацию работы госорганов. За последний год число чиновников в Узбекистане сократилось почти на 3 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Это решение принято с целью повышения эффективности работы государственного аппарата и снижения бюджетных расходов. Так правительство Узбекистана стремится создать более прозрачную и отзывчивую систему государственного управления, пишет Asia-today.

Подчеркивается, что в рамках реформы были ликвидированы некоторые государственные органы, а также сокращено число должностей в существующих структурах. Вместо упраздненных органов были созданы новые, более эффективные структуры, нацеленные на решение конкретных задач.

Между тем 27 октября в Узбекистане стартовали выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и Кенгаши народных депутатов областей, городов и районов.

28 октября стали известны предварительные итоги.