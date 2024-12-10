Подарочный набор `STELLARY` VAMP EYES SET (тушь False lashes, подводка для глаз фетровая тон 01)

Подарочный набор `STELLARY` VAMP EYES SET (тушь False lashes, подводка для глаз фетровая тон 01)

Подарочный набор `STELLARY` VAMP EYES SET (тушь False lashes, подводка для глаз фетровая тон 01)

849 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: глаза
  • Вес в упаковке: 69 г
  • Высота упаковки: 151 мм
  • Ширина упаковки: 126 мм
  • Длина упаковки: 40 мм
  • Раздел: подарочные наборы женские
  • Артикул 251643
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Набор STELLARY для выразительного взгляда — это дуэт бестселлеров бренда для роскошного макияжа на каждый день с густыми экстраобъемными ресницами и идеально четкими стрелками.

Тушь для ресниц FALSE LASHES с ворсовой конусообразной щеточкой и кремовой обволакивающей текстурой на основе натуральных и синтетических восков позволяет в одно касание накрасить длинные и короткие ресницы, разделить их и придать невероятный объем. Ультрачерная подводка для глаз WILD EYELINER с фетровым аппликатором универсальной длины позволяет с легкостью рисовать стрелки любой формы.

Набор упакован в матовую коробку насыщенного бордового цвета с золотым логотипом.

Способ применения: Держите подводку WILD EYELINER в руке, как обычный фломастер, и рисуйте аппликатором стрелку… желаемой длины и формы. Завершите макияж глаз тушью FALSE LASHES: наносите ее подкручивающими движениями в один или несколько слоев, приподнимая ресницы у корней.

Состав: Stellary Тушь для ресниц / False lashes mascara тон 01 Состав: AQUA (WATER), PARAFFIN, GLYCERYL STEARATE, SYNTHETIC BEESWAX, STEARIC ACID, ACACIA SENEGAL GUM, BUTYLENE GLYCOL, PALMITIC ACID, POLYBUTENE, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN WAX, VP/EICOSENE COPOLYMER, OZOKERITE, AMINOMETHYL PROPANOL, HYDROGENATED VEGETABLE OIL, PHENOXYETHANOL, STEARYL STEARATE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, TROPOLONE, CI 77499. Stellary Фетровая подводка для глаз / Wild eyeliner Black / тон/ shade 01 Состав: AQUA (WATER), PROPYLENE GLYCOL, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, CARBOMER, METHYLPARABEN, CI 77499. Обзор от бренда

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