Подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью сигаретного окурка

Подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью сигаретного окурка

Подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью сигаретного окурка

В США подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью ДНК, оставленной на сигаретном окурке, сообщает Zakon.kz.

По информации The Seattle Times, в феврале 1980 года полицейские обнаружили останки Дороти Мари Силзель в ее квартире. Женщину изнасиловали и задушили. Сотрудники полиции осмотрели место преступления, собрали с него следы ДНК преступника и сохранили их.

«Лишь спустя несколько десятилетий полицейским стала доступна технология, по которой они смогли найти подозреваемых по делу Силзель в 2022 году. Благодаря судебной генетической генеалогии, правоохранителям удалось сузить список предполагаемых преступников до 65-летнего Кеннета Кундерта», – пишет издание.

Мужчину пригласили на допрос, в ходе которого хотели получить образец его ДНК. Однако Кундерт отказался это сделать добровольно. Во время встречи с полицией он курил и пил воду, но окурки и бутылку унес с собой.

Через несколько месяцев полицейские стали следить за Кундертом и смогли забрать сигарету, которую он оставил в уличной пепельнице. Специалисты сравнили полученную ДНК с тем, что было собрано в квартире Силзель, и определили, что образцы совпадают. Кундерта сразу арестовали.

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