Подозреваемый в покушении на Трампа в гольф-клубе во Флориде взят под стражу

Предполагаемый стрелок, который, по словам властей, напал на бывшего президента США Дональда Трампа, когда тот играл в гольф во Флориде, задержан, сообщает Zakon.kz.

Источники в правоохранительных органах опознали подозреваемого как Райана Уэсли Раута, 58 лет.

Раут имеет длительную судимость в Северной Каролине. Он часто публиковал посты о политике и делал пожертвования исключительно кандидатам от Демократической партии и благотворительным организациям, начиная с 2019 года.

В своем посте от 22 апреля, когда 81-летний Байден еще баллотировался на переизбрание, он посоветовал ему вести кампанию, направленную на сохранение «демократической и свободной Америки».

Он заявил, что Трамп хочет «сделать американцев рабами, восставшими против хозяина».

Предположительно, в момент нападения на Трампа Раут был вооружен АК-47. Его арестовали в соседнем округе Мартин.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло первое покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.