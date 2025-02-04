Подводка для глаз `BOB` LAMB SKIN EYELINER черная

369 ₽ 199 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 25 г

Высота упаковки: 130 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 20 мм

Тег: Подводка для глаз

Раздел: подводки

Артикул 215280

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Красивые стрелки — одним движением! Водостойкая подводка-фломастер для глаз `BOB` позволяет легко рисовать ровные и четкие линии, она не растекается, быстро фиксируется и не стягивает кожу век. Она помогает без труда и специальных навыков нарисовать эффектные стрелки, которые быстро фиксируется на коже и не потеряют формы в течение всего дня!

Способ применения: Проведите тонкую линию, начиная с середины века, постепенно расширяя линию ближе к внешнему краю… глаза.

Состав: Aqua, Acrylates/Ethylhexyl Acrylate Copolymer, Ci 77266, Butylene Glycol, Ammonium Styrene/Acrylates Copolymer, Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, Laureth-21, Caprylyl Glycol. Обзор от бренда