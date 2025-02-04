Подводка для глаз `BOB` LAMB SKIN EYELINER черная

Подводка для глаз `BOB` LAMB SKIN EYELINER черная

Подводка для глаз `BOB` LAMB SKIN EYELINER черная

369 ₽ 199 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: глаза
  • Вес в упаковке: 25 г
  • Высота упаковки: 130 мм
  • Ширина упаковки: 50 мм
  • Длина упаковки: 20 мм
  • Тег: Подводка для глаз
  • Раздел: подводки
  • Артикул 215280
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Красивые стрелки — одним движением!  Водостойкая подводка-фломастер для глаз `BOB` позволяет легко рисовать ровные и четкие линии, она не растекается, быстро фиксируется и не стягивает кожу век. Она помогает без труда и специальных навыков нарисовать эффектные стрелки, которые быстро фиксируется на коже и не потеряют формы в течение всего дня!

Способ применения: Проведите тонкую линию, начиная с середины века, постепенно расширяя линию ближе к внешнему краю… глаза.

Состав: Aqua, Acrylates/Ethylhexyl Acrylate Copolymer, Ci 77266, Butylene Glycol, Ammonium Styrene/Acrylates Copolymer, Phenoxyethanol, 1,2-Hexanediol, Laureth-21, Caprylyl Glycol. Обзор от бренда

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