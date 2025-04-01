Подводка-фломастер для глаз `NOTE` PRECISION LINER

Подводка-фломастер для глаз `NOTE` PRECISION LINER

Подводка-фломастер для глаз `NOTE` PRECISION LINER

979 ₽ 489 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Секреты подиумных визажистов вдохновляют NOTE! Мы с гордость представляем подводку-фломастер со сверхострым грифелем. Тонкий кончик фетрового наконечника позволяет нарисовать безупречную линию, точно и деликатно, как у моделей на показе мод. Идеальные стрелки любой формы и толщины — от тонких линий, подчеркивающих женственность вашей натуры, до дерзкого эффекта «кошачий глаз». Лайнер обладает безупречно матовым финишем, удобный и безукоризненно водостойкий, он станет вашим любимцем с первого применения! Идеальный выбор для создания стрелок, модных во все времена.

Способ применения: Нанести подводку на край века тонкой или более широкой линией для подчеркивания разреза глаз.

Состав: Aqua, ButyleneGlycol, Styrene/Acrylates/Ammonium, Methacrylate Copolymer, PEG — 60 Hydrogenated Castor Oil, Coco — Glucoside, Citric Acid, Sodium Laureth — 12 Sulfate, Ammonium, Hydroxide,Phenoxyethanol,Potassium Sorbate,Sodium Benzoate,CI 77266(nano) Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Объем: 1 мл
  • Вес в упаковке: 9 г
  • Высота упаковки: 135 мм
  • Ширина упаковки: 10 мм
  • Длина упаковки: 10 мм
  • Тег: Подводка для глаз
  • Раздел: подводки
  • Артикул 216855
  • Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY

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