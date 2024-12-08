Подворье, торговая фирма
город: Астрахань
Район: Астрахань городской округ
Адрес: Безжонова, 2в лит А
Индекс: 414051.0
Телефон: +7 (8512) 51‒46‒44
Мобильный Телефон: +7‒908‒616‒07‒80
Сайт: http://www.feldhaus-astrakhan.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду