Подворье, торговая фирма

город: Астрахань

Район: Астрахань городской округ

Адрес: Безжонова, 2в лит А

Индекс: 414051.0

Телефон: +7 (8512) 51‒46‒44

Мобильный Телефон: +7‒908‒616‒07‒80

Сайт: http://www.feldhaus-astrakhan.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Интерьерные лестницы / Ограждения, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду