Подворье, торгово-складской комплекс

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: Труда, 37

Индекс: 354055.0

Телефон: +7 (862) 235‒53‒95

Мобильный Телефон: +7‒938‒470‒09‒98

Сайт: http://podvorye-sochi.ru

вид деятельности: Аксессуары для ванных комнат, Вентиляционное / тепловое оборудование, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Мебель для ванных комнат, Мебель для кухни, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Огнеупорные материалы / изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пакеты / Плёнки, Песок / Щ

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00 (апрель-ноябрь: пн-сб 9:00-18:00; вс 9:00-17:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду