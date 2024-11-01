Погибших в результате разрушительных наводнений в Испании становится все больше

Число погибших в результате разрушительных наводнений в Испании увеличилось со 150 до 205 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky news, спасательные команды ищут выживших и тела после того, как внезапное наводнение охватило большие территории страны. В Испании за один день выпал годовой уровень осадков.

По данным местных властей, погибло не менее 205 человек, в основном в регионе Валенсия.

В социальных сетях люди пишут, что в Валенсии была серьезно повреждена железнодорожная сеть, а высокоскоростная железная дорога, соединяющая регион с Мадридом, была приостановлена. Эксперты утверждают, что на ремонт потребуется не менее трех недель.