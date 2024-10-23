Погибший американец проснулся прямо перед операцией посмертного донорства

Погибший американец проснулся прямо перед операцией посмертного донорства

Американец, у которого объявили смерть мозга, проснулся прямо перед удалением органов, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, по данным репортажа американской общественной вещательной организации National Public Radio (NPR), Наташа Миллер, сотрудница больницы Кентукки, готовилась к выполнению своей работы по извлечению донорских органов для трансплантации.

Когда медсестры ввезли донора, Энтони Томаса «Т. Дж.» Гувера II, в операционную Наташа сразу поняла, что что-то не так. Донор показался ей вполне живым, хотя его мозг признали мертвым.

«Когда мы подошли, вы увидели, что у него текут слезы. Он плакал», – рассказала Миллер в интервью NPR.

По ее словам, состояние донора встревожило всех, кто находился в операционной больницы Baptist Health Hospital в Ричмонде, включая двух врачей, которые отказались участвовать в извлечении органов.

Дело Энтони Томаса «Т. Дж.» Гувера II расследуется государственными и федеральными должностными лицами.

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