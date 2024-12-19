поКраскин дом

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: улица Восточно-Кругликовская, 34

Индекс: 350028.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒988‒248‒51‒88

Сайт: http://pokraskin-dom.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк