Покрофф-Саратов, Склад

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: Песчано-Умётская, 44в

Индекс: 410086.0

Телефон: +7 (8452) 42‒60‒90

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://sv.pokroff.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (март-ноябрь: пн-пт 8:30-18:00; сб-вс выходной)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду