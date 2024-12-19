Покрофф, торговый дом

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: Казанцевская 2-я, 11/1

Индекс: 614065.0

Телефон: +7 (342) 205‒53‒10

Мобильный Телефон: +7‒950‒447‒67‒71

Сайт: http://profnastil-59.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк