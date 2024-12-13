Покрофф, центр кровли

город: Пенза

Район: Пенза городской округ

Адрес: улица Чаадаева, 38

Индекс: 440067.0

Телефон: +7 (8412) 46‒44‒25

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://pn.pokroff.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сэндвич-панели, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк