Покров, магазин-склад

город: Ялуторовск

Район: Ялуторовск городской округ

Адрес: Гагарина, 4

Индекс: 627010.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒008‒36‒35

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Сварочные работы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк