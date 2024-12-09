Покров, магазин-склад
город: Ялуторовск
Район: Ялуторовск городской округ
Адрес: Гагарина, 4
Индекс: 627010.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒008‒36‒35
Сайт: nan
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Сварочные работы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк