Покровские Сухие Смеси, сеть магазинов строительных и отделочных материалов

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: Московское шоссе, 107

Индекс: 410086.0

Телефон: +7 (8452) 395‒725

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://pssrus.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Кирпич, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: с 08:00 до 16:00 (летний период: пн-пт 8:00-18:00; сб, вс 8:00-14:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду