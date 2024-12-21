Pol Kavkaza, магазин напольных покрытий

город: Махачкала

Район: Махачкала городской округ

Адрес: улица Устарбекова, 1/2

Индекс: 367013.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒965‒489‒48‒22

Сайт: nan

вид деятельности: Дизайн интерьеров, Напольные покрытия / Комплектующие, Ремонт / отделка помещений, Ремонт / укладка напольных покрытий, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: выходной, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты