Полифасад, торгово-производственная компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Производственная, 4а

Индекс: 454008.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒922‒010‒01‒42

Сайт: nan

вид деятельности: Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком