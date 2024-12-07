Полифасад, торгово-производственная компания
город: Челябинск
Район: Челябинский городской округ
Адрес: Производственная, 4а
Индекс: 454008.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒922‒010‒01‒42
Сайт: nan
вид деятельности: Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком