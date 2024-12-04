Полифасад Урал, производственно-торговая компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Овощная, 9
Индекс: 620061.0
Телефон: +7 (343) 268‒02‒27
Мобильный Телефон: +7‒904‒544‒62‒69
Сайт: http://polifasad-ural.ru
вид деятельности: Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 11:00 до 16:00, Вс: с 11:00 до 16:00
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк