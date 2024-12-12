Полифасад-Волга, производственная компания

город: Тольятти

Район: Тольятти городской округ

Адрес: Ярославская, 8

Индекс: 445045.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒029‒38‒37

Сайт: http://xn—-7sbabjge3a0agzhe6a6b.xn--p1ai

вид деятельности: Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк