Полифасад-Волга, производственная компания
город: Тольятти
Район: Тольятти городской округ
Адрес: Ярославская, 8
Индекс: 445045.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒927‒029‒38‒37
Сайт: http://xn—-7sbabjge3a0agzhe6a6b.xn--p1ai
вид деятельности: Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк