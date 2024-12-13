Полимер, компания по производству пенопласта

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Енисейская, 50д

Индекс: 454010.0

Телефон: +7 (351) 230‒70‒71

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.polimer-chel.ru

вид деятельности: Звукоизоляционные материалы, Строительные блоки, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк