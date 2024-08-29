Полина Гагарина показала, как есть и не толстеть
Российская певица Полина Гагарина ответила подписчикам на распространенный вопрос о том, как есть и не толстеть, сообщает Zakon.kz.
Ролик об этом она опубликовала в Instagram. На видео Гагарина заявила, что может есть и одновременно ходить по лестнице, чтобы сжигать полученные калории.
Также артистка показала, как катается на роликах по городу, отметив, что в последний раз так проводила время 10 лет назад. Отметим, что навык она не потеряла.
Между тем, по мнению певицы, именно активный образ жизни помогает ей держать себя в форме.
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