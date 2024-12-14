Полипрофиль, производственно-торговая компания

город: Балаково

Район: Балаковский район

Адрес: Вокзальная улица, 22/3

Индекс: nan

Телефон: +7 (8453) 221‒001

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--h1aahclcddj5bzf.xn--p1ai

вид деятельности: Герметики / Клеи, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Кровельные работы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Теплои

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк