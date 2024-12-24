Полис Групп, склад
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: Днепровская улица, 119д
Индекс: 690089.0
Телефон: +7 (423) 255‒01‒03
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/gqYMIZYmGj
вид деятельности: Железобетонные изделия, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: nan