Полис Групп, склад

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Днепровская улица, 119д

Индекс: 690089.0

Телефон: +7 (423) 255‒01‒03

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/gqYMIZYmGj

вид деятельности: Железобетонные изделия, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: nan