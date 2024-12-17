Полистирол групп, торгово-производственная компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Испытателей, 22а/1

Индекс: 620060.0

Телефон: +7 (343) 252‒35‒24

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.polistirolgroup.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Строительные блоки, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк