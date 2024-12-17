Полистирол групп, торгово-производственная компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Испытателей, 22а/1
Индекс: 620060.0
Телефон: +7 (343) 252‒35‒24
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.polistirolgroup.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Строительные блоки, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк