Политик обвинил правящую партию Великобритании во вмешательстве в выборы в США

Политик обвинил правящую партию Великобритании во вмешательстве в выборы в США

Политик обвинил правящую партию Великобритании во вмешательстве в выборы в США

Лидер правой политической партии в Великобритании Reform UK («Реформировать Соединенное Королевство») Найджел Фараж заявил о том, что активисты Лейбористской партии вмешиваются в президентские выборы в США, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Daily Telegraph, около 100 действующих и бывших работников правящей Лейбористской партии Великобритании в ближайшее время отправятся в США, чтобы участвовать в избирательной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Предполагается, что они будут вести агитацию в штатах Северная Каролина, Пенсильвания, Невада и Вирджиния в преддверии голосования, которое состоится 5 ноября.

Газета пишет, что тем самым активисты Лейбористской партии могут нарушить избирательное законодательство в США и столкнуться с риском судебного преследования. При этом, по информации газеты, они оплатят поездку за свой счет и оформят ее как отпуск.

Также сообщается, что Фараж поддерживает дружеские отношения с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Политик назвал действия лейбористов вмешательством в избирательный процесс.

«Это прямое вмешательство в выборы со стороны правящей Лейбористской партии. Это будет выглядеть особенно глупо, если Трамп победит. Кто платит за все это?» – заявил политик.

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