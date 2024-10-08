Полицейские в Польше в знак протеста отказались выписывать штрафы нарушителям

Председатель профсоюза Solidarnosc Яцек Лукашик заявил о том, что полицейские в Польше протестуют против низких зарплат и недобора кадров. В связи с этим стражи порядка решили не выписывать штрафы нарушителям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Wirtualna Polska, акция, к которой присоединились около 10 тыс. правоохранителей, началась 4 октября.

«Банды иностранцев становятся все сильнее. И вместо четырех или пяти патрулей, необходимых в данном городе или районе, мы способны выставить один. Это – упадок, служба лежит на лопатках, и против этого мы и протестуем», – пояснил лидер протеста.

Отмечается, что протестующие не выписывают штрафы за нарушения прав дорожного движения и мелкое хулиганство. Помимо того, они применяют методы «итальянской забастовки» – менее оперативно выполняют свою работу, а также не используют личные телефоны в служебных целях.

Согласно информации издания, полицейские требуют значительного повышения оплаты их труда.

«Многие люди критикуют этот протест, говоря, что у нас гарантированная зарплата в 6 тыс. злотых (1,5 тыс. долларов) в месяц. Я не побоюсь сказать, что полицейский, стоящий на страже закона на передовой, должен зарабатывать от 10 тыс. до 12 тыс. (до 3 тыс. долларов) злотых в месяц. Иначе невозможно будет привлечь людей к работе с должным уровнем квалификации», – заявил Лукашик.

Также польские полицейские жалуются на беспрецедентный кадровый голод. По данным портала, в полиции республики не заполнены более 14 тыс. вакансий для оперативной работы. Уточняется, что один патруль заменяет пять необходимых.

Протестующие направили обращение министру внутренних дел Томашу Семоняку и премьер-министру Дональду Туску, однако никакого ответа пока не получили. Власти также пока не отреагировали на начавшуюся несколько дней назад протестную акцию.