Полиция изъяла у россиянина незаконно купленную тигрицу

В станице Староминской Краснодарского края (Россия) полицейские забрали у местного жителя тигрицу, которую тот держал в сарае на территории частного домовладения, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры региона, самого владельца привлекут к административной ответственности. При изъятии животного он оказал сопротивление и избил тигрицу.

Правоохранительные органы узнали о содержании дикой кошки на территории домовладения от соседей. Для проверки информации специалисты Южного межрегионального управления Росприроднадзора, представители прокуратуры и сотрудники ОМВД нанесли визит владельцу.

Выяснилось, что в 2021 году гражданин в неустановленном месте приобрел тигрицу, чтобы содержать ее дома в качестве домашнего животного. Никаких документов на животное у него не оказалось.

Проверяющие решили изъять тигрицу и передать ее в специализированное учреждение, поскольку нахождение животного в частном дворе создает угрозу безопасности жизни и здоровью людей.

Владелец оказал сопротивление, пытаясь увезти тигрицу на автомобиле, а затем избил животное. Причина последнего поступка неизвестна, но за это он будет привлечен к ответственности.

По факту жестокого обращения с животным идет проверка.