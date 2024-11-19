Полиция силой разогнала митинг в Тбилиси

Полиция силой разогнала митинг в Тбилиси

Полиция силой разогнала митинг в Тбилиси

Массовый митинг в столице Грузии Тбилиси 19 ноября вылился в активное противостояние гражданских с силовиками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Tabula.ge, сначала представители МВД страны дали митингующим на проспекте Чавчавадзе 15 минут, чтобы разойтись. 

«Как известно общественности, в районе проспекта Чавчавадзе и Варазисхеви последние два дня проходит митинг/манифестация, в ходе которого проезжая часть полностью занята и установлены различные виды конструкций для искусственного перекрытия дороги. Право на собрания, манифестации и выражение мнения защищено законодательством Грузии. В то же время законодательством Грузии устанавливается правовое регулирование реализации права на собрания и демонстрации в целях защиты прав других лиц, общественной безопасности, обеспечения надлежащего функционирования различных организаций и нормальной работы транспорта», – приводит издание слова из заявления силовиков.

Там также указано, что не допускается искусственное перекрытие дорог, в том числе разными конструкциями. 

«Свобода собраний и выражения мнений не включает в себя право умышленно нарушать движение транспорта и нормальный ритм жизни граждан. Общественность ясно видела, что участникам митинга было предоставлено достаточно времени, чтобы высказать свое мнение и зарегистрировать свой протест», – указано в заявлении.

Манифестантов призвали покинуть территорию вокруг проспекта Чавчавадзе и Варазисхеви, освободить ее от искусственно возведенных построек, прекратить сборы/демонстрации на дороге и выражать протест в пределах, установленных законом. В противном случае МВД применит меры, предусмотренные законодательством Грузии.

В конечном итоге полиции пришлось применить силу и разогнать митингующих. 

По информации palitravideo, протестующие вступили в противостояние с силовиками. В ход пошел перцовый баллончик. Начались аресты: задержали более 10 человек. Один человек получил ранения. 

17 ноября 2024 года представители оппозиционных партий и неправительственных организаций вместе со своими сторонниками начали акцию перед зданием парламента в Тбилиси, протестуя против итогов парламентских выборов, где победила правящая партия «Грузинская мечта». 18 ноября протестующие разбили палаточный городок у здания Тбилисского госуниверситета, который разросся по пр. Чавчавадзе. 

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