Полностью запретить телесные наказания детей планируют в Кыргызстане

Кыргызстан, а также еще восемь стран подтвердили свои планы полностью запретить насилие над детьми младше 18 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Guardian, в списке государств также Уганда, Бурунди, Шри-Ланка, Панама и Чехия.

«Речь идет о полном запрете телесных наказаний. При этом Гамбия и Нигерия обещали покончить с ними в школах. Обязательства даны перед первой всемирной тематической конференцией ООН, которая прошла в Колумбии», – пишет издание.

По словам представителя ВОЗ Бесс Герберт, в указанных странах в общей сложности проживает около 150 миллионов детей.

Телесные наказания включают физическую силу, используемую для причинения боли или дискомфорта (даже самой легкой степени), а также нефизические формы наказания, которые являются жестокими и унижающими достоинство.

В 67 из 193 стран, входящих в ООН, действует полный запрет на телесные наказания. Первой страной, положившей конец насилию на законодательном уровне, стала Швеция в 1979 году.