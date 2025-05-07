Полоски восковые для тела `VOX` ECO с экстрактом алоэ вера и аргановым маслом 8 шт

499 ₽ 319 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Восковые полоски для депиляции VOX ECO с экстрактом алоэ вера и аргановым маслом не содержат парабенов, красителей и ароматизаторов. Удобные в использовании восковые полоски VOX с новой формулой надолго удаляют нежелательные волоски, а также защищают чувствительную кожу. Полоски готовы к использованию и эффективны даже на коротких волосках (2−5мм). Формула содержит 99% ингредиентов натурального происхождения. Натуральные экстракты, входящие в состав воска, ухаживают за кожей во время депиляции. Специально разработанная форма полосок позволяет максимально эффективно удалить волоски одним движением руки. С восковыми полосками VOX вы сможете наслаждаться гладкой и нежной кожей.

Способ применения: Кожа должна быть чистой и сухой, нераздраженной, без остатков крема или масла. Согреть полоски… в ладонях, пока воск не размягчится. Для нанесения на маленькие участки кожи отрезать от полоски кусок нужного размера. Медленно и осторожно разделить полоски. Мягким поглаживающим нанести полоску на кожу по направлению роста волос. Резким энергичным движением сорвать полоску в направлении, противоположном росту волос, как можно ближе к коже. Чем быстрее выполняется рывок, тем лучше будет полученный результат. Для снятия ощущения дискомфорта придерживайте кожу руками. В случае необходимости повторить операцию. При использовании данного продукта на таких чувствительных участках тела, как область бикини, подмышек или лица, в целях предотвращения раздражения кожи, не рекомендуется проводить депиляцию данного участка два раза подряд во время одного и того же сеанса. Чтобы успокоить кожу, рекомендуется приложить к ней холодный компресс на зону депиляции сразу после удаления волос. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ: Для завершения депиляции использовать увлажняющую салфетку для удаления остатков воска и смягчения кожи. Не удалять остатки воска водой, мылом или спиртом. При необходимости удалять ватой, смоченной в масле. Для завершения депиляции рекомендуется использовать успокаивающий гель для тела VOX или увлажняющее молочко для тела VOX, замедляющее рост волос. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: При нанесении продукта в первый раз или на новую часть тела, сначала попробовать его на небольшом участке тела, где будет производиться депиляция. Если по истечении 24 часов не наблюдается негативной реакции, то можно проводить депиляцию. Депиляция воском не подходит для пожилых людей, страдающих диабетом или людей, проходящих лечение от кожных заболеваний. Не предназначен для применения на лице, груди, паховой области. Не наносить на раны, места варикозного расширения вен, раздраженную или потрескавшуюся кожу, а также на те участки кожи, которые имели негативную реакцию на воск. После депиляции не рекомендуется принимать солнечные ванны, купаться или использовать дезодоранты на протяжении первых 24 часов.

Состав: Glyceryl Rosinate, Ricinus Communis Seed Oil, Copernicia Cerifera Cera, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, Argania Spinosa Kernel Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Aloe Barbadensis Leaf Extract. Обзор от бренда

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 56 г

Текстура: восковая

Высота упаковки: 215 мм

Ширина упаковки: 95 мм

Длина упаковки: 18 мм

Тег: Полоски для депиляции

Раздел: удаление волос

Артикул 185833

Страна: ИСПАНИЯ/ SPAIN



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