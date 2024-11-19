Польша призывает вакцинировать детей от полиомиелита после обнаружения вируса в водах Варшавы

18 ноября органы здравоохранения Польши настоятельно рекомендовали вакцинировать детей от полиомиелита после того, как вирус обнаружили в сточных водах Варшавы, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, в заявлении Главной государственной санитарной инспекции говорится, что наличие вируса не обязательно означает, что человек заболел, но те, кто не был вакцинирован от полиомиелита, могут быть в группе риска. Вакцинация в Польше бесплатна для лиц моложе 19 лет.

Новые меры также включают более интенсивное тестирование сточных вод Варшавы, обновление запасов вакцины и обновление списка детей, которые все еще не вакцинированы. Полиомиелит чаще всего распространяется через контакт с отходами инфицированного человека или, реже, через зараженную воду или пищу.

Вирус полиомиелита в основном поражает детей до 5 лет. У большинства инфицированных людей симптомы отсутствуют, но в тяжелых случаях полиомиелит может поражать нервную систему и вызывать паралич в течение нескольких часов.

Последний случай полиомиелита в Польше был зафиксирован в 1984 году.