Полярснаб, торгово-розничная компания

город: Новый Уренгой

Район: Новый Уренгой городской округ

Адрес: улица Петуха, 29

Индекс: 629307.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒932‒090‒49‒99

Сайт: http://plsnab.ru/

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Асбестотехническая продукция, Гидроизоляционные материалы, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Резиновые покрытия / Комплектующие, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плит

Время работы: Пн: с 09:00 до 12:30, Вт: с 09:00 до 12:30, Ср: с 09:00 до 12:30, Чт: с 09:00 до 12:30, Пт: с 09:00 до 12:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду