Помада-бальзам для губ `VIVIENNE SABO` LEMON CITRON тон 02

499 ₽ 249 ₽ Товара нет в наличии Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: губы

Вес в упаковке: 13 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 83 мм

Ширина упаковки: 17 мм

Длина упаковки: 17 мм

Тег: Помада для губ

Раздел: помада

Артикул 244554

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Коллекция LEMON CITRON от VIVIENNE SABÓ — символ жаркого солнечного лета на юге Франции. Времени, пропитанного радостью, желанием наслаждаться жизнью и ароматом лимонных деревьев, который наполняет воздух и создает атмосферу гармонии и удовольствия.

Помада-бальзам LEMON CITRON с охлаждающим эффектом впечатлит тебя сладким апельсиново-лимонным ароматом, эстетичным дизайном и удовольствием от нанесения. Нежная кремовая текстура продукта дарит исключительное чувство комфорта на губах, легко распределяется, не оставляет липкость и не растекается. Помада-бальзам в нежно-розовом и пыльно-коричнево-розовом оттенке придает губам деликатный насыщенный цвет и оставляет сочный глянцевый финиш. Благодаря эмолентам в составе она смягчает и разглаживает кожу, а охлаждающий плампинг-эффект мгновенно придает губам соблазнительный визуальный объем.

Способ применения: Наноси блеск на кожу губ

Состав: DIISOSTEARYL MALATE, BIS-BEHENYL/ISOSTEARYL/PHYTOSTERYL DIMER DILINOLEYL DIMER DILINOLEATE, POLYGLYCERYL-2 TRIISOSTEARATE, PHENYL TRIMETHICONE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, HYDROGENATED STYRENE/METHYLSTYRENE/INDENE COPOLYMER, SYNTHETIC WAX, SILICA DIMETHYL SILYLATE, SORBITAN ISOSTEARATE, AROMA, LIMONENE, CITRAL, LINALOOL, CERA ALBA, ALUMINUM HYDROXIDE, MENTHOL, TOCOPHERYL ACETATE, MENTHYL LACTATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, POLYGLYCERYL-2 DIISOSTEARATE, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, CI 77891, CI 15850, CI 77491, CI 77499.