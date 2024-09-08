Помада-бальзам для губ `VIVIENNE SABO` LEMON CITRON тон 02

Помада-бальзам для губ `VIVIENNE SABO` LEMON CITRON тон 02

Помада-бальзам для губ `VIVIENNE SABO` LEMON CITRON тон 02

499 ₽ 249 ₽ Товара нет в наличии Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: губы
  • Вес в упаковке: 13 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 83 мм
  • Ширина упаковки: 17 мм
  • Длина упаковки: 17 мм
  • Тег: Помада для губ
  • Раздел: помада
  • Артикул 244554
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Коллекция LEMON CITRON от VIVIENNE SABÓ — символ жаркого солнечного лета на юге Франции. Времени, пропитанного радостью, желанием наслаждаться жизнью и ароматом лимонных деревьев, который наполняет воздух и создает атмосферу гармонии и удовольствия.

Помада-бальзам LEMON CITRON с охлаждающим эффектом впечатлит тебя сладким апельсиново-лимонным ароматом, эстетичным дизайном и удовольствием от нанесения. Нежная кремовая текстура продукта дарит исключительное чувство комфорта на губах, легко распределяется, не оставляет липкость и не растекается. Помада-бальзам в нежно-розовом и пыльно-коричнево-розовом оттенке придает губам деликатный насыщенный цвет и оставляет сочный глянцевый финиш. Благодаря эмолентам в составе она смягчает и разглаживает кожу, а охлаждающий плампинг-эффект мгновенно придает губам соблазнительный визуальный объем.

Способ применения: Наноси блеск на кожу губ

Состав: DIISOSTEARYL MALATE, BIS-BEHENYL/ISOSTEARYL/PHYTOSTERYL DIMER DILINOLEYL DIMER DILINOLEATE, POLYGLYCERYL-2 TRIISOSTEARATE, PHENYL TRIMETHICONE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, HYDROGENATED STYRENE/METHYLSTYRENE/INDENE COPOLYMER, SYNTHETIC WAX, SILICA DIMETHYL SILYLATE, SORBITAN ISOSTEARATE, AROMA, LIMONENE, CITRAL, LINALOOL, CERA ALBA, ALUMINUM HYDROXIDE, MENTHOL, TOCOPHERYL ACETATE, MENTHYL LACTATE, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, POLYGLYCERYL-2 DIISOSTEARATE, PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE, CI 77891, CI 15850, CI 77491, CI 77499.

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