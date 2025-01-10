Помада для губ `ISCREAM` COFFEE FOR BEAR тон 01

Помада для губ `ISCREAM` COFFEE FOR BEAR тон 01

Помада для губ `ISCREAM` COFFEE FOR BEAR тон 01

  • Максимальная скидка по карте -39%
  • Максимальная скидка по карте -39%
  • Максимальная скидка по карте -39%

ВСЕ ОТТЕНКИ Помада для губ `ISCREAM` COFFEE FOR BEAR тон 01 Артикул 244226 359 ₽ 219 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: губы
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 13 г
  • Высота упаковки: 69 мм
  • Ширина упаковки: 19 мм
  • Длина упаковки: 19 мм
  • Тег: Помада для губ
  • Раздел: помада
  • Артикул 244226
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

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Способ применения: По применению

Состав: — Обзор от бренда

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