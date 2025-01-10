Помада для губ `ISCREAM` COFFEE FOR BEAR тон 01

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ВСЕ ОТТЕНКИ Помада для губ `ISCREAM` COFFEE FOR BEAR тон 01 Артикул 244226 359 ₽ 219 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: губы

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 13 г

Высота упаковки: 69 мм

Ширина упаковки: 19 мм

Длина упаковки: 19 мм

Тег: Помада для губ

Раздел: помада

Артикул 244226

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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Способ применения: По применению

Состав: — Обзор от бренда