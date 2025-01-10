Помада для губ `ISCREAM` COFFEE FOR BEAR тон 01
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ВСЕ ОТТЕНКИ Помада для губ `ISCREAM` COFFEE FOR BEAR тон 01 Артикул 244226 359 ₽ 219 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: губы
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 13 г
- Высота упаковки: 69 мм
- Ширина упаковки: 19 мм
- Длина упаковки: 19 мм
- Тег: Помада для губ
- Раздел: помада
- Артикул 244226
- Страна: КИТАЙ/ CHINA
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Способ применения: По применению
Состав: — Обзор от бренда