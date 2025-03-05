Помада для губ `LOREAL` INFAILLIBLE 16H жидкая матовая тон 420 le rouge paris

Помада для губ `LOREAL` INFAILLIBLE 16H жидкая матовая тон 420 le rouge paris

Помада для губ `LOREAL` INFAILLIBLE 16H жидкая матовая тон 420 le rouge paris

  • Максимальная скидка по карте -15%
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ВСЕ ОТТЕНКИ Помада для губ `LOREAL` INFAILLIBLE 16H жидкая матовая тон 420 le rouge paris Артикул 235807 869 ₽ 738 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: губы
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 25 г
  • Высота упаковки: 115 мм
  • Ширина упаковки: 19 мм
  • Длина упаковки: 19 мм
  • Тег: Помада для губ
  • Раздел: помада
  • Артикул 235807
  • Страна: ФРАНЦИЯ/ FRANCE

Все товары бренда «Жидкая матовая помада Infaillible – невесомое пудровое покрытие стойкостью до 16 часов* без ощущения сухости. Инновационная формула с увеличенной концентрацией насыщенных пигментов и ухаживающими компонентами. Гиалуроновой кислота для эффекта объемных пудровых губ. Яркий стильный футляр с ультрамягким аппликатором для еще более чувственного и точного нанесения. Тот самый идеальный красный и широкая палитра трендовых нюдовых оттенков для каждой. А ты сможешь устоять? Ты этого достойна. *Потребительский тест,171 чел.»

Способ применения: Начните нанесение от центра верхней губы по дуге купидона, затем двигайтесь по направлению к… уголкам и заполните центр губ.

Состав: DIMETHICONE ● ISODODECANE ● TRIMETHYLSILOXYSILICATE ● NYLON-611/DIMETHICONE COPOLYMER ● DIMETHICONE CROSSPOLYMER ● C30-45 ALKYLDIMETHYLSILYL POLYPROPYLSILSESQUIOXANE ● LAUROYL LYSINE ● SILICA SILYLATE ● PHENOXYETHANOL ● ETHYLHEXYL PALMITATE ● TRIETHOXYSILYLETHYL POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE ● ISOPROPYL TITANIUM TRIISOSTEARATE ● TRIHYDROXYSTEARIN ● BENZYL ALCOHOL ● SODIUM HYALURONATE ● GLUCOMANNAN ● PARFUM / FRAGRANCE ●[+/- MAY CONTAIN]: CI 77891 / TITANIUM DIOXIDE ● CI 15850 / RED 7 ● CI 77491, CI 77492, CI 77499 / IRON OXIDES ● CI 45380 / RED 22 LAKE ● CI 45410 / RED 28 LAKE ● CI 15985 / YELLOW 6 LAKE ● CI 19140 / YELLOW 5 LAKE ● CI 15850 / RED 6 ● CI 42090 / BLUE 1 LAKE Обзор от бренда

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