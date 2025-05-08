Помада для губ `NOVO` ULTRA HD MATTE LIPCOLOR матовая жидкая тон 05

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ВСЕ ОТТЕНКИ Помада для губ `NOVO` ULTRA HD MATTE LIPCOLOR матовая жидкая тон 05 Артикул 217627 475 ₽ 295 ₽

Нет в наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Матовая помада для губ NOVO сочетает в себе стойкость пигментов и глубину цвета. Кремовая формула обеспечивает невесомое покрытие, не сушит и не склеивает губы. Эта помада не оставит тебя равнодушной, ее не смоют ни перекусы, ни поцелуи!

Способ применения: Равномерно нанесите на губы.

Состав: Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Dimethicone, Diisostearyl Malate, Tribehenin, Polyglyceryl-2 Triisostearate, Sorbitan Isostearate, Tocopheryl Acetate, Ci 77891, Ci 77492, Ci 77491, Aka201, Ci 16035, Aroma. Обзор от бренда

Область использования: губы

Вес в упаковке: 37 г

Высота упаковки: 110 мм

Ширина упаковки: 45 мм

Длина упаковки: 20 мм

Тег: Помада для губ

Раздел: помада

Артикул 217627

Страна: КИТАЙ/ CHINA



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