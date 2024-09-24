Помада для губ `SHU` GONNA BE HOT матовая тон 411 светлая марсала

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ВСЕ ОТТЕНКИ Помада для губ `SHU` GONNA BE HOT матовая тон 411 светлая марсала Артикул 216294 419 ₽ 279 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: губы

Вес в упаковке: 17 г

Текстура: твердая

Высота упаковки: 75 мм

Ширина упаковки: 20 мм

Длина упаковки: 20 мм

Тег: Помада для губ

Раздел: помада

Артикул 216294

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Насыщенный матовый цвет, устойчивость и комфорт на губах — именно это ты получишь от новой матовой помады. Широкая палитра оттенков подойдет для любого повода. Масло ши будет заботиться о губах, пока ты носишь помаду.

Способ применения: Очерти контур губ с помощью хайлайтера. Справится с этой задачей легко сможет Стик-хайлайтер для… лица BOMBASTIC. С помощью любой синтетической кисти нанеси хайлайтер, немного выходя за линию контура губ, и растушуй. Карандашом для губ нейтрального нюдового оттенка или оттенка, близкого с цвету помады, обозначь контур губ. Растушуй контурную линию и нанеси помаду. Для увеличения насыщенности цвета помады используй карандаш как подложку. Нанеси карандаш на всей поверхности губ, слегка растушуй для равномерного распределения и нанеси помаду. При необходимости исправь мелкие помарки с помощью консилера. Не забывай увлажнять губы Маслом для губ IDEALISTA до макияжа губ. Чтобы помада дольше оставалась на губах, нанеси помаду на губы и промокни их салфеткой. Повтори эту процедуру 2-3 раза. Салфетка уберет излишек масла и сделает покрытие более стойким. Чтобы губы выглядели пухлее, нанеси на центр губ поверх помады блеск для губ в тон помады либо прозрачный блеск. Если хочешь визуально сделать зубы белее – выбирай оттенки с синим подтоном.

Состав: Octyldodecanol, Paraffinum Liquidum, Mica, Hydrogenated Polyisobutene, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Lanolin, Polyethylene, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Carnauba wax (Copernicia Cerifera), Castor Oil (Ricinus Communis Speed Oil), Cera Microcristallina, Paraffin, Kaolin, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Silica&Titanium Dioxdie&Triethoxy Caprylylsilane, Paraffinum Liquidum, Alumina and Silica, Polyglyceryl-3 Polyricinoleate, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Silica Dimethyl Silylate, Sodium Hyaluronate, (+/-) CI 45410, CI 15850, CI 77491, CI 77499, CI 77007, CI 15985, CI 77492, CI 42090, CI 15880, CI 77891.